Migranti a Ravenna | sabato sabrcano 52 persone recuperate dalla nave Ong Sea-Eye

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024. Sono 52 i(tra cui cinque minori) cheprossimo (25 maggio) sbarcheranno al porto dia bordo della Ong Sea-Eye,battente bandiera tedesca, attualmente si trova tra Lampedusa e Malta. Oggi pomeriggio il Prefetto diCastrese De Rosa ha convocato alle 17 una prima riunione del ‘Tavolo di Coordinamento’ con tutti gli enti interessati per stabilire tempi e modalità per l’accoglienza dei 52. Di sicuro lo sbarco non avverrà al Terminal di Porto Corsini per la presenza di unada crociera. Quello in programmaprossimo sarà l’undicesimo sbarco di navi Ong nel Porto di, a partire dal 31 dicembre 2022.

Ravenna , 6 aprile 2024 – Avverrà mercoledì prossimo (10 aprile ), presumibilmente alle prime ore dell'alba alla banchina ‘Fabbrica Vecchia’ di Marina di Ravenna (quella del Terminal Crociere di Porto Corsini è indisponibile per la presenza di navi da crociera), lo sbarco della nave di Emergency Life Support con a bordo 200 Migranti (e non, come inizialmente comunicato, 198). ilrestodelcarlino

Ravenna , 10 aprile 2024 - Altri Migranti a Ravenna . Alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina è attraccata stamattina - intorno alle 7.30 - la nave ong Life Support di Emergency : a bordo portava 202 persone, 169 uomini, 15 donne e 18 minori di cui 6 non accompagnati. Le operazioni di sbarco sono iniziate alle 8,15: i Migranti vengono accompagnati al Circolo Canottieri alla Standiana per le visite sanitarie e gli adempimenti di polizia. ilrestodelcarlino

Spaccio e ricettazione, arrestati due uomini - Spaccio e ricettazione, arrestati due uomini - Nel corso di una più ampia attività della Compagnia dei Carabinieri di Faenza che aveva portato nelle scorse settimane all’arresto operato dalla Stazione di Faenza Borgo Urbecco di un uomo, trovato in ... ravenna24ore

