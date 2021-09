Alba Parietti una furia contro Giorgio Panariello: “ Se vuole giudicare …” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che va in onda il venerdì sera, sta piacendo tantissimo e anche questa edizione, la 11esima vede in giuria Loretta Goggi e poi altri giudici, quali Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un imitatore che ogni venerdì imita un personaggio diverso. Tra i concorrenti c’è Alba Parietti che tutti conoscono per il suo carattere forte e diretto e la Parietti, dopo la sua esibizione di Damiano dei Maneskin, ha avuto molto da ridire contro uno dei giudici, Giorgio Panariello. Vediamo cosa ha detto di lui. Alba Parietti si infuria con Giorgio Pannariello Venerdì scorso Alba Parietti ha ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 30 settembre 2021) Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che va in onda il venerdì sera, sta piacendo tantissimo e anche questa edizione, la 11esima vede in giuria Loretta Goggi e poi altri giudici, quali Cristiano Malgioglio,e un imitatore che ogni venerdì imita un personaggio diverso. Tra i concorrenti c’èche tutti conoscono per il suo carattere forte e diretto e la, dopo la sua esibizione di Damiano dei Maneskin, ha avuto molto da ridireuno dei giudici,. Vediamo cosa ha detto di lui.si inconPannariello Venerdì scorsoha ...

Advertising

trash_italiano : Oggi sereni come Alba Parietti. #TaleEQualeShow - anto_at71 : RT @Diregiovani: Alla vigilia della terza puntata di Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli ha tenuto una live in compagnia di Alba Parietti… - annarit05467267 : RT @Diregiovani: Alla vigilia della terza puntata di Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli ha tenuto una live in compagnia di Alba Parietti… - panelelasalame : ALBA PARIETTI COME SPIRITO GUIDA ?? - AlessiaGuetti : @FromNatalina @Eva_Starz Si come Alba Parietti che ha festeggiato i miei primi 40 anni dieci volte -