(Di mercoledì 29 settembre 2021) Palermo, 29 set. (Adnkronos) - Si conclude domenica 3 ottobre con una grandea Terra Franca, nel quartiere di Cruillas a Palermo, il progetto “mia la”, realizzato da HRYO Human Rights Youth Organization nell'ambito del bando “EduCare” e sostenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nato a giugno in rispostapandemia di Covid-19 e dall'esigenza di offrire un modo innovativo di vivere la “nuova” quotidianità senza dimenticare i bisogni dei giovani e dei giovanissimi,“mia la” questa estate ha dato l'opportunità a bambini e bambine provenienti del CEP e Brò di riscoprire il centro storico di Palermo con occhi diversi ma anche di socializzare e divertirsi nonostante le tante ...

Advertising

Fedez : Vittorio ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria ?? Dillo che vuoi solo un autografo su qu… - CarmenConsoli : Albe e tramonti si alternano all'orizzonte. Tanta vita passata e tanta a venire. Ora è tutta qui, in questo disco:… - gualtierieurope : Oggi nel corso di un giro a Massimina ho fatto un’intervista con @fanpage. Ho espresso di persona, a tutta la redaz… - TV7Benevento : 'Tutta mia la città', una festa nel terreno confiscato alla mafia... - DesiMalafronte : RT @oropurochavales: lali esposito ha fatto parte della mia infanzia e grazie a sky rojo l'ho ritrovata, devo ancora finire di ascoltare tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta mia

Adnkronos

Le migliori menti dellagenerazione si sono addirittura chieste se per avventura non siamo alla ... conti in ordine " abracadabra nuovi: ecologia, transizione digitale, sviluppo sostenibile?......in tutte le lingue del mondo di Leonardo Pieraccioni e da quel momento sono arrivati per lei... " Amomadre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo ...Palermo, 29 set. (Adnkronos) – Si conclude domenica 3 ottobre con una grande festa a Terra Franca, nel quartiere di Cruillas a Palermo, il progetto “Tutta mia la città”, realizzato da HRYO Human Right ...Alla vigilia della sfida contro lo Spartak Mosca in Europa League, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato a Sky Sport ...