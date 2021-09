Traffico Roma del 29-09-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione situazione in netto miglioramento sulla rete viaria della capitale ancora qualche difficoltà Tuttavia sul raccordo all’altezza di Flaminia In entrambe le carreggiate in fila su via Cassia nei due sensi di marcia tra via della Giustiniana e via di Grottarossa rallentamenti anche su via della Pineta Sacchetti tra via di San Cleto papà in Largo Agostino Gemelli in corso fino alle 14 una manifestazione in via Molise possibili disagi nelle aree adiacenti infine il trasporto pubblico per problemi tecnici la linea tram 3 continua a essere sospesa tra le fermate di piramide Trastevere dove si prosegue con autobus sostitutivi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione situazione in netto miglioramento sulla rete viaria della capitale ancora qualche difficoltà Tuttavia sul raccordo all’altezza di Flaminia In entrambe le carreggiate in fila su via Cassia nei due sensi di marcia tra via della Giustiniana e via di Grottarossa rallentamenti anche su via della Pineta Sacchetti tra via di San Cleto papà in Largo Agostino Gemelli in corso fino alle 14 una manifestazione in via Molise possibili disagi nelle aree adiacenti infine il trasporto pubblico per problemi tecnici la linea tram 3 continua a essere sospesa tra le fermate di piramide Trastevere dove si prosegue con autobus sostitutivi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di...

Advertising

repubblica : Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze. Verdini condannato a un anno [di Andrea Ossino] - Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - nemiroski : RT @la_kuzzo: In un Paese normale basterebbe questo traffico infernale, per perdere di netto le elezioni #roma - FTuttobene : RT @vitalbaa: Oggi a Roma inferno di traffico. Circa un’ora e mezza per 4 km di percorso in una zona semicentrale. Chi pensa che così, in p… -