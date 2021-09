Tennis, Lorenzo Musetti e il periodo nero: problemi di testa, talento non in discussione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Crisi per Lorenzo Musetti? Esprimersi così per un giocatore in fase di costruzione è eccessivo, ma sicuramente i risultati non sono entusiasmanti per usare un eufemismo: nove sconfitte negli ultimi 11 incontri disputati parlano chiaro e le uscite di scena al primo turno in sei circostanze sono dure da mandare giù. Il problema è chiaro e lo si è evidenziato in maniera chiara ieri contro il non irresistibile Dimitar Kuzmanov, numero 226 del mondo e wild card all’ATP di Sofia. Il ko per 6-7(4) 7-6(3) 6-3 ha posto l’accento sul momentaccio di Lorenzo: velocità di palla inadeguata e tanti errori con il dritto. Un Tennista non in fiducia, che gioca in maniera timorosa e troppo lontano dalla riga di fondo. Musetti ha fatto già chiarezza, ammettendo di vivere un momento delicato dal punto di vista ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Crisi per? Esprimersi così per un giocatore in fase di costruzione è eccessivo, ma sicuramente i risultati non sono entusiasmanti per usare un eufemismo: nove sconfitte negli ultimi 11 incontri disputati parlano chiaro e le uscite di scena al primo turno in sei circostanze sono dure da mandare giù. Il problema è chiaro e lo si è evidenziato in maniera chiara ieri contro il non irresistibile Dimitar Kuzmanov, numero 226 del mondo e wild card all’ATP di Sofia. Il ko per 6-7(4) 7-6(3) 6-3 ha posto l’accento sul momentaccio di: velocità di palla inadeguata e tanti errori con il dritto. Unta non in fiducia, che gioca in maniera timorosa e troppo lontano dalla riga di fondo.ha fatto già chiarezza, ammettendo di vivere un momento delicato dal punto di vista ...

