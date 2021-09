Problemi per Amazon in Juve-Chelsea: immagini senza luminosità (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non solo Dazn. Nel mirino della critica ci finisce anche Amazon Prime a causa di alcuni Problemi durante Juventus Chelsea di questa sera. Molte persone lamentano il fatto di vedere lo schermo con colori troppo scuri rispetto al normale. Su Twitter, il profilo ufficiale di Amazon ha risposto alle lamentele di un utente dicendo: “Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente” LEGGI ANCHE: Juventus-Chelsea, nuovo record per Bonucci L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non solo Dazn. Nel mirino della critica ci finisce anchePrime a causa di alcunidurantentusdi questa sera. Molte persone lamentano il fatto di vedere lo schermo con colori troppo scuri rispetto al normale. Su Twitter, il profilo ufficiale diha risposto alle lamentele di un utente dicendo: “Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente” LEGGI ANCHE:ntus-, nuovo record per Bonucci L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

