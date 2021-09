No Time To Die: Se Daniel Craig dice a Kate Middleton “sei un amore”… (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’abbiamo aspettato tanto. E quando finalmente è arrivato è non ci ha deluso. Anzi. Chissà se l’ha pensato anche Kate Middleton, alla fine della Royal premiere, alla Royal Albert Hall di Londra, di No Time To Die di Carey J. Fukunaga. O magari quando Daniel Craig le ha detto, sorridendo, una cosa tipo: “Sei un amore”... “You look jolly lovely!”. Sono queste le parole esatte che Daniel Craig (53 anni) ha usato per Kate Middleton 8399. La duchessa e l’attore sono state le superstar della Royal premiere di No Time To Die, il nuovo e attesissimo Bond movie, in uscita il 30 settembre. Ecco tutto quello che è successo nella magica notte londinese… Foto Getty No Time To Die: l’uscita italiana dopo la ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’abbiamo aspettato tanto. E quando finalmente è arrivato è non ci ha deluso. Anzi. Chissà se l’ha pensato anche, alla fine della Royal premiere, alla Royal Albert Hall di Londra, di NoTo Die di Carey J. Fukunaga. O magari quandole ha detto, sorridendo, una cosa tipo: “Sei un amore”... “You look jolly lovely!”. Sono queste le parole esatte che(53 anni) ha usato per8399. La duchessa e l’attore sono state le superstar della Royal premiere di NoTo Die, il nuovo e attesissimo Bond movie, in uscita il 30 settembre. Ecco tutto quello che è successo nella magica notte londinese… Foto Getty NoTo Die: l’uscita italiana dopo la ...

vogue_italia : Splendida Kate Middleton... Un abito da sogno da Regina e un sorriso raggiante ?? Ecco tutti i dettagli sul magico r… - Agenzia_Ansa : 'No time to Die', James Bond più romantico e post Mee-too. Da domani il venticinquesimo capitolo, l'ultimo con Dani… - mymovies : No Time To Die, un capitolo chiave che chiude un'epoca e apre una nuova stagione. Da giovedì 30 settembre al cinema… - brikena_cani : RT @a_saba78: In this time each person does something for our country. Some die. Others give speeches. In questo momento ognuno fa qualcos… - Ioriedan : RT @CenayangFilm: Mantannya Ben Affleck di premiere No Time To Die -