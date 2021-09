Milan-Atlético Madrid 1-2, sono i giovani la nota positiva per Pioli (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Milan-Atlético Madrid 1-2, nonostante la sconfitta interna in Champions League, si sono messi in luce tanti giovani forti della rosa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 settembre 2021) In1-2, nonostante la sconfitta interna in Champions League, simessi in luce tantiforti della rosa

Ultime Notizie dalla rete : Milan Atlético Smaila: "Ho voglia di urlare! Cakir venga allontanato e punito dai vertici arbitrali" Umberto Smaila in esclusiva per la Gazzetta commenta l'arbitraggio di Cakir in Milan - Atletico

Cakir, l'arbitro turco vero incubo delle squadre italiane Quello di Milan - Atletico Madrid non è certo il primo 'caso' contro le squadre italiane nelle coppe europee in cui è coinvolto il fischietto turco che di professione fa l'assicuratore

