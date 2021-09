La tragedia poco fa in Italia, si è accasciato a terra ed è morto: “Addio Mister Antonello” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. tragedia su un campo di calcio lunedì sera a Usini, cittadina in provincia di Sassari. Antonello Campus, 53enne di Sassari e allenatore della juniores dell'Usinese, al termine dell'allenamento serale si è accasciato all'improvviso sull'erba sintetica del campo sportivo Peppino Sau: è morto per infarto, secondo i primi riscontri. Campus è stato subito soccorso, con massaggio cardiaco e un defibrillatore presente nell'impianto sportivo. Antonello Campus: morto in campo l'allenatore dell'Usinese calcio. Sul posto è intervenuta anche un'autoambulanza medicalizzata. Inutili tutti i soccorsi e le manovre rianimatorie. Antonello Campus lascia la moglie e il figlio, giovane e promettente difensore dell'Atletico Uri in serie D. Grande ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il suo ricordo a fine articolo.su un campo di calcio lunedì sera a Usini, cittadina in provincia di Sassari.Campus, 53enne di Sassari e allenatore della juniores dell'Usinese, al termine dell'allenamento serale si èall'improvviso sull'erba sintetica del campo sportivo Peppino Sau: èper infarto, secondo i primi riscontri. Campus è stato subito soccorso, con massaggio cardiaco e un defibrillatore presente nell'impianto sportivo.Campus:in campo l'allenatore dell'Usinese calcio. Sul posto è intervenuta anche un'autoambulanza medicalizzata. Inutili tutti i soccorsi e le manovre rianimatorie.Campus lascia la moglie e il figlio, giovane e promettente difensore dell'Atletico Uri in serie D. Grande ...

