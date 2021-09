Advertising

pisto_gol : Juventus, la Consob indaga sulle plusvalenze nel bilancio bianconero. Che fa registrare una perdita record di 210 m… - SkyTG24 : Juventus, la Consob apre indagine sulle plusvalenze del calciomercato - sole24ore : Juventus, la Consob apre un’indagine sulle plusvalenze del calciomercato - Vittoriog82 : RT @mirkonicolino: (#Corsport) Dall'attività ispettiva della #Consob potrebbero scaturire solo provvedimenti amministrativi (multa) nei con… - Sport_Fair : La #Juventus nei guai: la #Consob ha avviato un'indagine sulle plusvalenze del calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Consob

...sono i rischi che corre il club bianconero Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla dell' indagine condotta dallasu alcune operazioni di mercato effettuate dalla..."Allasi sono dimenticati di essere quotati in borsa ? Non è un venticello, se lascopre che si tratta di trucchi contabili, si mette male. Tutto questo nell'imminenza di aumento di ...Andrea Agnelli e la Juve devono affrontare un problema improvviso neon semplice da risolvere: quali sono i rischi per la società bianconera.Mentre la Juventus si prepara ad affrontare il Chelsea nella partita di Champions Legue di questa sera, per la società arriva una brutta batosta. La Consob ha infatti aperto un’indagine sulle plusvale ...