Covid, i dati: 3.212 casi e 63 morti in 24 ore. Tasso di positività pari all'1,08%, scendono i ricoverati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 3.212 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 2.985), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 63 morti (ieri 65) che portano a 130.870 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 295.452 tamponi, con un Tasso positività che si attesta all'1,08%. Scende il numero delle persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.317 (ieri 3.418), con un calo di 101 unità rispetto a ieri mentre sono 450 i ricoverati in terapia intensiva (- 9 rispetto a ieri), con 23 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.441.412 guariti (+ 6.042 da ieri ) e 95.979 gli attualmente positivi (- 2.893 ).

