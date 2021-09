Così insegniamo ai tedeschi a volare. I progetti di Leonardo e Aeronautica militare (Di mercoledì 29 settembre 2021) A Galatina, in provincia di Lecce, presso la base del 61° Stormo dell’Aeronautica militare, sono da poco arrivati due piloti della Luftwaffe. Sono tra i nuovi frequentatori della International flight training school (Ifts), la scuola nata dalla partnership tra la Forza armata e Leonardo che il prossimo anno si estenderà su Decimomannu, in Sardegna, con l’ambizione di consolidare l’eccellenza italiana nell’addestramento al volo. Grazie all’accordo siglato dal capo dell’Aeronautica italiana, Alberto Rosso, e dal comandante delle unità di volo della Luftwaffe, Peter Klement, i due piloti tedeschi si sono aggiunti ai colleghi del Qatar. Questi ultimi hanno già completato la fase di addestramento “sintetico”, condotto su avanzati simulatori che integrano il sistema incentrato sul velivolo M-346. Il tutto si ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) A Galatina, in provincia di Lecce, presso la base del 61° Stormo dell’, sono da poco arrivati due piloti della Luftwaffe. Sono tra i nuovi frequentatori della International flight training school (Ifts), la scuola nata dalla partnership tra la Forza armata eche il prossimo anno si estenderà su Decimomannu, in Sardegna, con l’ambizione di consolidare l’eccellenza italiana nell’addestramento al volo. Grazie all’accordo siglato dal capo dell’italiana, Alberto Rosso, e dal comandante delle unità di volo della Luftwaffe, Peter Klement, i due pilotisi sono aggiunti ai colleghi del Qatar. Questi ultimi hanno già completato la fase di addestramento “sintetico”, condotto su avanzati simulatori che integrano il sistema incentrato sul velivolo M-346. Il tutto si ...

