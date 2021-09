Calcio, dopo due giornate il Prato esonera Pagliuca (Di mercoledì 29 settembre 2021) Prato, 28 settembre 2021 - dopo la bufera di domenica, il Prato ha esonerato Luigi Pagliuca . "La decisione è maturata all'esito dell'incontro odierno con il mister - si legge sulla pagina Facebook ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 settembre 2021), 28 settembre 2021 -la bufera di domenica, ilhato Luigi. "La decisione è maturata all'esito dell'incontro odierno con il mister - si legge sulla pagina Facebook ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dopo Pelè, 'mi sto riscaldando per tornare in campo Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Pelé, che è ancora ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per proseguire la riabilitazione dopo l'operazione per un tumore al colon. L'ex fuoriclasse brasiliano ha postato un video su Instagram, mentre gioca con un pallone con la fisioterapista :"La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a ...

Calcio, dopo due giornate il Prato esonera Pagliuca Domenica scorsa, dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la prima casalinga per il Prato , era scoppiata la crisi con il direttore generale Ivan Reggiani che si era lasciato andare a ...

Calcio, dopo due giornate il Prato esonera Pagliuca LA NAZIONE Juventus: il Chelsea potrebbe presentare un'offerta importante per Chiesa Rumors dalla Spagna: possibile offerta da 115 milioni del Chelsea per il centrocampista bianconero, che piacerebbe molto al tecnico Tuchel ...

A CORTENOVA “AVANZA” IL SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO. E IN 15 GIORNI… CORTENOVA – Procede a passo spedito la copertura del terreno di gioco al centro sportivo “Paolo Todeschini” di Bindo in località Campiano a Cortenova – mentre preparazion ...

