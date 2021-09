Bari | blackout in sala operatoria | intervento con la luce del telefono Il 25 agosto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 25, indell’ospedale “San Paolo” di, andò via la. Era in corso un. Fu necessario continuare ad eseguirlo utilizzando ladello smartphone. Il pazienteche veniva operato per un’ernia, in anestesia generale, fu ventilato manualmente. Il sindacato Usppi, che ha riferito tale accadimento secondo il resoconto del tgnorba, ha definito inaccettabile ciò che accadde e che non è da considerarsi un caso isolato. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articoloincon ladel Il 25 ...

L'Asl, chiamata in causa, fa sapere: "L'Area tecnica ha accertato che ilverificatosi il 25 agosto scorso nell'ospedale San Paolo di, in particolare nel blocco operatorio, è stato ...