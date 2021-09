Amici di Maria De Filippi non ritorna al passato: quando va in onda Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Amici di Maria De Filippi ha visto il via della sua 21esima edizione due settimane fa quando eccezionalmente si è posizionata per due occasioni la domenica pomeriggio. Il cambiamento aveva spiazzato il pubblico che però ha risposto presente come sempre, ripagando il programma con ottimi dati sugli ascolti. Il perché del cambiamento di programmazione era dovuto ad alcune esigenze di palinsesto di Mediaset alle quali la conduttrice Maria De Filippi ha risposto con successo. Per il prossimo appuntamento, i vertici della rete vogliano insistere con questa nuova collocazione del talent, andando a modificare in maniera definitiva anche il giorno di messa in onda del nuovo programma di Anna Tatangelo dal titolo Scene da un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021)diDeha visto il via della sua 21esima edizione due settimane faeccezionalmente si è posizionata per due occasioni la domenica pomeriggio. Il cambiamento aveva spiazzato il pubblico che però ha risposto presente come sempre, ripagando il programma con ottimi dati sugli ascolti. Il perché del cambiamento di programmazione era dovuto ad alcune esigenze di palinsesto di Mediaset alle quali la conduttriceDeha risposto con successo. Per il prossimo appuntamento, i vertici della rete vogliano insistere con questa nuova collocazione del talent, andando a modificare in maniera definitiva anche il giorno di messa indel nuovo programma didal titoloda un ...

