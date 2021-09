Tutte in in piazzetta Reale a Milano il 2 ottobre per dire no alla violenza. L'installazione è di Viva Vittoria onlus, per mobilitare tutti contro la violenza di genere. I fondi raccolti andranno a Telefono Rosa e Svs Donna aiuta donna onlus (Di martedì 28 settembre 2021) Dare un futuro alle donne vittime. Saranno 5000 le coperte multicolori di Viva Vittoria onlus, che copriranno gli spazi di piazzetta Reale a Milano sabato 2 ottobre. Una installazione calda e colorata, e molto partecipata, che mette in piazza l’impegno di Tutte e di tutti nel fermare la violenza alle donne e per dare un futuro alle donne che ne sono vittima. 5000 coperte Viva Vittoria a Cuneo I pezzotti quadrati, lavorati ai ferri o all’uncinetto, misura 50 per 50, sono stati raccolti nei knit cafè, nei centri Milano donna del Comune e in decine di sedi associative, ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 settembre 2021) Dare un futuro alle donne vittime. Saranno 5000 le coperte multicolori di, che copriranno gli spazi disabato 2. Una instzione calda e colorata, e molto partecipata, che mette in piazza l’impegno die dinel fermare laalle donne e per dare un futuro alle donne che ne sono vittima. 5000 copertea Cuneo I pezzotti quadrati, lavorati ai ferri o all’uncinetto, misura 50 per 50, sono statinei knit cafè, nei centridel Comune e in decine di sedi associative, ...

