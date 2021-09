Suicidio nel carcere di Benevento, Di Giacomo: “L’emergenza ha toccato il livello più acuto” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nelle ultime ore il pronto intervento di un agente penitenziario a Poggioreale-Napoli è riuscito a salvare la vita di un giovane detenuto intento a suicidarsi. Quasi in contemporanea a Benevento si è suicidato un detenuto di 27 anni trasferito da Palermo da soli due giorni, facendo salire a tre il numero dei suicidi in carcere in meno di 48 ore”. A riferirlo è il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo per il quale: “L’emergenza suicidi negli istituti penitenziari ha toccato il livello più acuto. Altro che rapporto richiesto al D.A.P. dalla ministra Marta Cartabia per comprenderne le cause e individuare quali interventi possono essere implementati. Non c’è più tempo da perdere in studi e statistiche. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Nelle ultime ore il pronto intervento di un agente penitenziario a Poggioreale-Napoli è riuscito a salvare la vita di un giovane detenuto intento a suicidarsi. Quasi in contemporanea asi è suicidato un detenuto di 27 anni trasferito da Palermo da soli due giorni, facendo salire a tre il numero dei suicidi inin meno di 48 ore”. A riferirlo è il segretario generale del S.PP. Aldo Diper il quale: “suicidi negli istituti penitenziari hailpiù. Altro che rapporto richiesto al D.A.P. dalla ministra Marta Cartabia per comprenderne le cause e individuare quali interventi possono essere implementati. Non c’è più tempo da perdere in studi e statistiche. ...

