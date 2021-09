Partiti gli incentivi auto usate da oggi 28 settembre : in cosa consistono (Di martedì 28 settembre 2021) Gli incentivi auto usate partono oggi 28 settembre: le concessionarie possono iniziare a prenotare le agevolazioni sulle vetture in questione. Probabile, però, che i 40 milioni stanziati per questi contributi dureranno poco (se interessati, vi consigliamo di affrettare i tempi). Si tenga presente che gli incentivi auto usate hanno validità a fronte dell’acquisto di un mezzo usato di classe non inferiore a 6. L’auto deve anche avere un prezzo derivato dalle quotazioni di mercato che non superi i 25 mila euro, e con emissioni comprese tra 0 e 160 g/km CO2. Inutile dirvi che c’è l’obbligo di rottamazione, che dovrà essere della stessa categoria di quello comprato, con immatricolazione da almeno 10 anni e intestato da almeno 1 anno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Glipartono28: le concessionarie possono iniziare a prenotare le agevolazioni sulle vetture in questione. Probabile, però, che i 40 milioni stanziati per questi contributi dureranno poco (se interessati, vi consigliamo di affrettare i tempi). Si tenga presente che glihanno validità a fronte dell’acquisto di un mezzo usato di classe non inferiore a 6. L’deve anche avere un prezzo derivato dalle quotazioni di mercato che non superi i 25 mila euro, e con emissioni comprese tra 0 e 160 g/km CO2. Inutile dirvi che c’è l’obbligo di rottamazione, che dovrà essere della stessa categoria di quello comprato, con immatricolazione da almeno 10 anni e intestato da almeno 1 anno ...

Advertising

gennaromigliore : Il principale leader di opposizione incarcerato da mesi, il suo partito e relativi militanti fuorilegge, i siti web… - CarloCalenda : Gli altri candidati fanno finta di essere civici ma stanno con i partiti che hanno paralizzato Roma. Per sfidare l’… - luigidimaio : Partiti per #NewYork. Domani inizia la 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle @UN. Diversi gli appuntamenti… - AuraZacchi : 'Ma non è un caso che questa nuova asimmetria di potere tra operai e capitale [...] coincida con il grave declino d… - LeoVenez : RT @lorepregliasco: In Germania i sondaggi (e gli exit poll) sono stati quasi perfetti. Errore netto medio di 0,98 punti (sondaggi) e 0,32… -