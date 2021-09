Luca Morisi, ovvero una piccola storia ignobile che ci riguarda tutti (Di martedì 28 settembre 2021) Sono rimasto molto colpito dalla vicenda di Luca Morisi detto la Bestia, il giovane e dinamico assistente ai social del leader (ma ancora per poco si dice) della Lega Matteo Salvini. I fatti sono evidenti e non contestati dallo stesso Morisi. Il comportamento penalmente illecito sarebbe consistito nella cessione di alcune dosi di Ghb (la cosiddetta droga dello stupro) a due ventenni romeni nel corso di un festino cui avrebbe partecipato anche una quarta persona, un cinquantenne presumibilmente, e che si sarebbe protratto per almeno una dozzina di ore. Fin qui la vicenda, al di là della collaborazione politica di alto livello da tempo intrattenuta dal protagonista, non parrebbe presentare caratteri tali da dover suscitare l’interesse pubblico. Il suo piatto squallore è quello proprio di tante altre vicende analoghe, contraddistinte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Sono rimasto molto colpito dalla vicenda didetto la Bestia, il giovane e dinamico assistente ai social del leader (ma ancora per poco si dice) della Lega Matteo Salvini. I fatti sono evidenti e non contestati dallo stesso. Il comportamento penalmente illecito sarebbe consistito nella cessione di alcune dosi di Ghb (la cosiddetta droga dello stupro) a due ventenni romeni nel corso di un festino cui avrebbe partecipato anche una quarta persona, un cinquantenne presumibilmente, e che si sarebbe protratto per almeno una dozzina di ore. Fin qui la vicenda, al di là della collaborazione politica di alto livello da tempo intrattenuta dal protagonista, non parrebbe presentare caratteri tali da dover suscitare l’interesse pubblico. Il suo piatto squallore è quello proprio di tante altre vicende analoghe, contraddistinte ...

