La Tamburina, dal 28 settembre su laF (Di martedì 28 settembre 2021) La Tamburina sbarca su laF: la spy story tratta dall'omonimo best seller di John le Carré con Alexander Skarsgård dal 28 settembre 2021. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 28 settembre 2021) Lasbarca su laF: la spy story tratta dall'omonimo best seller di John le Carré con Alexander Skarsgård dal 282021. Tvserial.it.

Advertising

Italia_Notizie : “La Tamburina”, la serie evento tratta dal best seller di John le Carré arriva su laF (Sky 135): la clip in esclusi… - ilfattovideo : “La Tamburina”, la serie evento tratta dal best seller di John le Carré arriva su laF (Sky 135): la clip in esclusi… - Librimondadori : 'Nonostante sia stata scritta 40 anni fa, questa storia è ancora molto attuale, poiché affronta tematiche come la q… - Teleblogmag : Dall’omonimo best seller di John le Carré una serie thriller con un grande cast. #latamburina #laf #sky Iscriviti… - carotelevip : da martedì 28 settembre in prima tv su laF (Sky 135) alle 21.10 “La Tamburina (The Little Drummer Girl)” serie di S… -