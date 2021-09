Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe litigano in diretta (Di martedì 28 settembre 2021) Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono ai ferri corti: le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 litigano a causa di Giancarlo Magalli. Appartiene a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe la migliore dinamica della quinta puntata del Grande Fratello Vip 6: le due opinioniste hanno litigato in diretta, tutta colpa di Giancarlo Magalli che nel fine settimana ha cenato con Sonia che ha condiviso una loro foto sui social, facendo arrabbiare la Volpe. Che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non fossero amiche era chiaro dalla prima puntata, del resto le due ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021)sono ai ferri corti: le due opinioniste delVip 6a causa di Giancarlo Magalli. Appartiene ala migliore dinamica della quinta puntata delVip 6: le due opinioniste hanno litigato in, tutta colpa di Giancarlo Magalli che nel fine settimana ha cenato conche ha condiviso una loro foto sui social, facendo arrabbiare la. Chenon fossero amiche era chiaro dalla prima puntata, del resto le due ...

