Empoli, il Fenerbahce pasticcia: sbaglia a pagare l’ultima rata per Zajc. Il retroscena (Di martedì 28 settembre 2021) Vero e proprio pasticcio da parte del Fenerbahce per il pagamento dell’ultima rata del cartellino di Miha Zajc: il retroscena Incredibile pasticcio del Fenerbahce per il pagamento dell’ultima rata di Miha Zajc. Come riportato dal club turco, con un comunicato ufficiale, il bonifico da 830.929,50 euro è stato inviato sul conto di una concessionaria di Doetinchem nei Paesi Bassi invece che su quello dell’Empoli. Il 31 gennaio 2019 lo stesso Fenerbahce ha acquistato il centrocampista dagli azzurri e a settembre 2020 ha fatto partire un bonifico per una rata da 830.929,50 euro ma ha sbagliato il destinatario. Tra i due club non ci sono problemi, sia chiaro, ma i turchi, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Vero e proprio pasticcio da parte delper il pagamento deldel cartellino di Miha: ilIncredibile pasticcio delper il pagamento deldi Miha. Come riportato dal club turco, con un comunicato ufficiale, il bonifico da 830.929,50 euro è stato inviato sul conto di una concessionaria di Doetinchem nei Paesi Bassi invece che su quello dell’. Il 31 gennaio 2019 lo stessoha acquistato il centrocampista dagli azzurri e a settembre 2020 ha fatto partire un bonifico per unada 830.929,50 euro ma hato il destinatario. Tra i due club non ci sono problemi, sia chiaro, ma i turchi, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Empoli, pasticcio Fenerbahce: pagata l'ultima rata per Zajc a una concessionaria d'auto olandese - Eurosport_IT : 830.929,50 euro a una concessionaria di auto olandese invece dell'Empoli ?? #Zajc | #Empoli | #Calciomercato |… - CalcioNews24 : Che figura - CalcioPillole : #Empoli, problema #Zajc: il #Fenerbahce paga una concessionaria in Olanda l'ultima rata - archistadia : RT @GianmarcoLotti: Invece di pagare l'Empoli, non si sa come mai, il Fenerbahce ha dato 800mila euro di rata per Zajc a una concessionaria… -