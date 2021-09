Elezioni comunali 2021, quando si può andare a votare? Gli orari dei seggi (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Mancano solo pochi giorni alle Elezioni amministrative 2021, che domenica 3 e lunedì 4 ottobre chiameranno alle urne oltre 12 milioni di italiani in 1349 comuni del Paese (leggi qui). Nei comuni delle regioni a statuto ordinario (fra cui il Lazio) i seggi saranno aperti: domenica 3 ottobre: dalle ore 7 alle 23; lunedì 4 ottobre: dalle 7 alle 15. L’eventuale secondo turno – che sarà organizzato qualora nessuno candidato dovesse superare il 50% dei voti – si terrà, come previsto dalla legge, due settimane più tardi, il 17 e il 18 ottobre, sempre negli stessi orari. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Mancano solo pochi giorni alleamministrative, che domenica 3 e lunedì 4 ottobre chiameranno alle urne oltre 12 milioni di italiani in 1349 comuni del Paese (leggi qui). Nei comuni delle regioni a statuto ordinario (fra cui il Lazio) isaranno aperti: domenica 3 ottobre: dalle ore 7 alle 23; lunedì 4 ottobre: dalle 7 alle 15. L’eventuale secondo turno – che sarà organizzato qualora nessuno candidato dovesse superare il 50% dei voti – si terrà, come previsto dalla legge, due settimane più tardi, il 17 e il 18 ottobre, sempre negli stessi. (Il Faro online)

Advertising

CottarelliCPI : Le elezioni comunali non sono elezioni politiche e si votano amministratori non politici, soprattutto nel ruolo di… - borghi_claudio : Ricordo ancora una volta che nelle elezioni comunali ci sono le preferenze... votando Lega e dando la preferenza a… - Corriere : ?? Quando si vota, dove, chi sono i candidati, cosa significa per i partiti: la guida alle elezioni - giangolz : RT @CottarelliCPI: Le elezioni comunali non sono elezioni politiche e si votano amministratori non politici, soprattutto nel ruolo di sinda… - CambiamoL : RT @CottarelliCPI: Le elezioni comunali non sono elezioni politiche e si votano amministratori non politici, soprattutto nel ruolo di sinda… -