Elezioni amministrative | sconti su treni | aerei e navi per chi deve tornare al proprio seggio

(Di martedì 28 settembre 2021)3-4 ottobre:talia, Italo, Alitalia e le compagnie di trasporto marittimo hanno previsto tariffe speciali per chialelettorale. Tutti i dettagli. In vista dellee regionali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre (ed eventuali ballottaggi il 17-18 ottobre), saranno previstiper chi utilizzerà

Advertising

gualtierieurope : Ecco come votare ??? il 3 e 4 ottobre alle elezioni amministrative di Roma. Facciamo rinascere #Roma tutti insieme.… - FratellidItalia : ?? Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, scegli #FratellidItalia ???? #VotaFDI - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | La giornata dei candidati. Da Milano a Napoli le sfide di chi punta a guidare le città. #ANSA - 30mirella51 : RT @todorov_denis: Chiedetevi come mai la vicenda Morisi arriva a una settimana dalle elezioni amministrative... #staseraitalia - quoted_business : Elezioni amministrative del 3-4 Ottobre. Analisi della situazione finanziaria nei Comuni di 5 grandi città e le ere… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni amministrative

Studio Cataldi

Le, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e ...In vista delle prossime, l'Istituto "Michelangelo Bartolo" di Pachino ha organizzato un incontro con domande aperte con i quattro candidati a sindaco, a cui hanno partecipato gli studenti e le ...Peppe Germano sarà uno dei candidati a sindaco di Solarino per le elezioni amministrative del 2022. Michele Gianni, Francesca Oliva, Salvatore Gibilisco, Angelo Amenta, Pietro Mangiafico, Sergio Pelli ...Il senatore leghista fa praticamente outing a Luca Morisi: "Non mi è mai piaciuto, la giustizia divina ha fatto il suo corso".