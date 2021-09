E’ un Perugia ‘formato trasferta’: Alvini sorride e recupera un ‘big’ (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn Perugia dai due volti, balbettante in casa e temibile in trasferta. Massimiliano Alvini punta la sfida di Benevento con il sogno di trovare l’equilibrio giusto. Certo, considerando che lontano dal Curi le cose sono andate finora discretamente bene, sperare che il trend cambi proprio adesso avrebbe un ché di masochista. Il Grifo ha conquistato sette punti in trasferta, frutto di ben due vittorie con Pordenone e Cremonese intramezzate dal pareggio sul difficile campo del Frosinone. Gli umbri quando viaggiano hanno un ruolino da primato che ora si scontra con uno degli ostacoli più grandi del campionato, quel Benevento che al Vigorito è a sua volta imbattuto e ha l’obiettivo di allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi dopo le vittorie con Ascoli e Cittadella e i pareggi con Lecce e Como. In vista del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUndai due volti, balbettante in casa e temibile in trasferta. Massimilianopunta la sfida di Benevento con il sogno di trovare l’equilibrio giusto. Certo, considerando che lontano dal Curi le cose sono andate finora discretamente bene, sperare che il trend cambi proprio adesso avrebbe un ché di masochista. Il Grifo ha conquistato sette punti in trasferta, frutto di ben due vittorie con Pordenone e Cremonese intramezzate dal pareggio sul difficile campo del Frosinone. Gli umbri quando viaggiano hanno un ruolino da primato che ora si scontra con uno degli ostacoli più grandi del campionato, quel Benevento che al Vigorito è a sua volta imbattuto e ha l’obiettivo di allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi dopo le vittorie con Ascoli e Cittadella e i pareggi con Lecce e Como. In vista del ...

Advertising

anteprima24 : ** E' un #Perugia 'formato trasferta': Alvini sorride, si svuota l'infermeria ** - naoko_perugia : RT @naoko_perugia: Dal 2/8 in formato Elettronico la #CartaDiSoggiorno per familiare di cittadino UE! In questi anni sono stati negati gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia ‘formato L'Ungheria rispetta i colori degli ''arcobaleni''? - Podcast Altalex