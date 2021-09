Cina, l’ambasciatore tedesco muore poco dopo l’insediamento (Di martedì 28 settembre 2021) l’ambasciatore tedesco in Cina, Jan Hecker, è morto pochi giorni dopo essersi insediato nel suo ufficio a Pechino. È stato il ministero degli Esteri di Berlino ad annunciarlo, senza precisarne le circostanze. Hecker, 54 anni, era arrivato a Pechino ad agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel. “Siamo profondamente rattristati e scioccati nell’apprendere la morte improvvisa dell’ambasciatore tedesco in Cina”, ha detto il portavoce del ministro degli Esteri tedesco. “I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi”. Anche la cancelliera Angela Merkel si è unita al cordoglio, definendosi “profondamente scioccata dalla morte di Hecker”. Ha aggiunto di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021)in, Jan Hecker, è morto pochi giorniessersi insediato nel suo ufficio a Pechino. È stato il ministero degli Esteri di Berlino ad annunciarlo, senza precisarne le circostanze. Hecker, 54 anni, era arrivato a Pechino ad agosto,aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel. “Siamo profondamente rattristati e scioccati nell’apprendere la morte improvvisa delin”, ha detto il portavoce del ministro degli Esteri. “I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi”. Anche la cancelliera Angela Merkel si è unita al cordoglio, definendosi “profondamente scioccata dalla morte di Hecker”. Ha aggiunto di ...

Advertising

Tempo59 : Cina, l’ex Ambasciatore d’Italia a Pechino Alberto Bradanini a Radio 5.9: “Mettere allo studio co… - Pietro40914291 : @Pres_Casellati Il futuro di molti studenti impegnati in percorsi di studio in Cina è in ballo perché non possiamo… - DalpianoFabiola : @fscodeleo @RadioRadicale @GermaniaItalia @Ambtedesco @Villa_Vigoni @NicolePirozzi @NigliaF @BedaRomano… - CMarziane : RT @Lantidiplomatic: 'La Cina è una democrazia?' L'intervento dell’ambasciatore Qin Gang al Carter Center #China - TommyBrain : AntiDiplomatico:'La Cina è una democrazia?' L'intervento dell’ambasciatore Qin Gang al Carter Center -