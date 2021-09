(Di martedì 28 settembre 2021) Per due domeniche consecutive21 è andato in onda lapomeriggio su Canale 5, poco prima di Verissimo. Abbiamo così assistitoformazione della nuova classe della Scuola televisiva di Maria De Filippi. La collocazionele ha avuto una accoglienza molto positiva da parte del pubblico da casa.21... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

davidemaggio : #Amici21 resta alla domenica. #ScenedaunMatrimonio al sabato dal 2 ottobre.

Il Sussidiario.net

21alla domenica pomeriggio Proprio oggi, con un comunicato ufficiale Mediaset è intervenuta per svelare il destino televisivo di21 che si riconferma alla domenica pomeriggio con ...Un comunicato stampa Mediaset di queste ore ha confermato ciò che tutti prevedevano già da giorni:21 , che ha avuto molto successo nella sua nuova programmazione alla domenica pomeriggio,confermato proprio nel giorno festivo e dunque non tornerà al sabato, come invece doveva essere ...Mediaset ha deciso: per Amici 21 il giorno fisso è la domenica, non si cambia. Maria approverà questa scelta aziendale ?Amici 21 resta alla domenica: che fine farà Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo? Il comunicato di Mediaset con le ultime novità.