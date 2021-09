Ama: assunti 88 nuovi operatori ecologici qualificati (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – E’ stata firmata oggi dall’Amministratore Unico di AMA, Stefano Zaghis, la determina che formalizza l’assunzione di 88 operatori ecologici, qualificati e con esperienza, addetti a tempo pieno alle attività di spazzamento, raccolta dei rifiuti e tutela del decoro urbano. Questi lavoratori hanno superato le prove pratiche di mestiere attraverso le quali una apposita commissione esaminatrice ne ha valutato le capacità tecniche (abilità di guida, manovra con mezzi per la raccolta dei rifiuti, ecc.). Queste risorse qualificate si aggiungono ai 45 lavoratori entrati nelle scorse settimane con il medesimo inquadramento nell’organico di AMA S.p.A. in quanto facenti parte della quota “infragruppo” (aziende partecipate di Roma Capitale) riservata al personale che ha già operato nell’ambito dei servizi di igiene ambientale. Una volta ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – E’ stata firmata oggi dall’Amministratore Unico di AMA, Stefano Zaghis, la determina che formalizza l’assunzione di 88e con esperienza, addetti a tempo pieno alle attività di spazzamento, raccolta dei rifiuti e tutela del decoro urbano. Questi lavoratori hanno superato le prove pratiche di mestiere attraverso le quali una apposita commissione esaminatrice ne ha valutato le capacità tecniche (abilità di guida, manovra con mezzi per la raccolta dei rifiuti, ecc.). Queste risorse qualificate si aggiungono ai 45 lavoratori entrati nelle scorse settimane con il medesimo inquadramento nell’organico di AMA S.p.A. in quanto facenti parte della quota “infragruppo” (aziende partecipate di Roma Capitale) riservata al personale che ha già operato nell’ambito dei servizi di igiene ambientale. Una volta ...

