Zorya-Roma in tv in chiaro? Data, orario e diretta streaming Conference League 2021/2022 (Di lunedì 27 settembre 2021) Si avvicina il momento di Zorya-Roma, match valevole per i gironi della Conference League 2021/2022: ecco le informazioni per vederla. I giallorossi di José Mourinho, reduci dalla scottante sconfitta nel derby contro la Roma, vanno a caccia dei tre punti contro lo Zorya, sconfitta all’esordio dal Bodo/Glimt. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 30 settembre. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport Football (rispettivamente canali 2021, 256 e 203 del satellite), visibili anche in streaming su Sky Go e Now Tv, e Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Si avvicina il momento di, match valevole per i gironi della: ecco le informazioni per vederla. I giallorossi di José Mourinho, reduci dalla scottante sconfitta nel derby contro la, vanno a caccia dei tre punti contro lo, sconfitta all’esordio dal Bodo/Glimt. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.45 di giovedì 30 settembre. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport Football (rispettivamente canali, 256 e 203 del satellite), visibili anche insu Sky Go e Now Tv, e Dazn. SportFace.

