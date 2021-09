Terza dose al via per anziani | Rsa e sanitari over 60

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al via la somministrazione della– o dosi ‘booster’ – di vaccino anti Covid-19 a soggetti di età pari o superiore agli 80 anni, al personale e agli ospiti dei presidi residenziali pere, “in un momento successivo” agli esercenti le professionie e operatori di interesseo a partire dai 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione. E’ quanto dispone la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Giovanni Rezza. In linea con quanto evidenziato dal Cts” nel suo verbale, “la strategia di somministrazione di una‘booster’ potrà includere anche i soggetti con elevata fragilità motivata da patologie ...

TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - NicolaPorro : Un medico ha diversi dubbi sulla terza dose. Ecco quali ?? #CaroPorro - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - fabio_sandri : @fabpalm @Valeria30174855 @Migans_2502 @TerryBi1 @gianpiero1965 @dottorbarbieri La terza dose è figlia di una pande… - Gigionda : RT @TgLa7: Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo rende noto l… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

Labooster va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. In linea con quanto evidenziato dal CTS nel citato verbale, la strategia di somministrazione di ...ROMA. 'Sedeve essere, anche per gli operatori sanitari,sia. Prendiamo atto del via libera del CTS. Prima di tutto, non entriamo nel merito della decisione del Comitato Tecnico ...Il Ministero della Difesa ha tolto i gradi al generale Pappalardo: "Ha disonorato le forze armate" Il Ministero della Difesa ha tolto i gradi all'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, protag ...ROMA – “Partiamo con la terza dose per ottantenni, ospiti delle rsa e personale sanitario. Diamo subito più protezione ai più fragili e a chi lavora nei presidi sanitar”. Lo ha detto il Ministro Rober ...