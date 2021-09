Stati Uniti: torna in libertà John Hinckley Jr, l’uomo che nel 1981 tentò di ammazzare Ronald Reagan (Di lunedì 27 settembre 2021) John Hinckley Jr., l’uomo che oltre 40 anni fa tentò di assassinare l’allora presidente americano Ronald Reagan, tornerà ad essere libero senza condizioni nel giugno 2022. Lo ha deciso il giudice federale Paul Friedman. Hinckley ha passato più di 34 anni in un manicomio criminale per disordini psichiatrici e depressione dopo essere stato riconosciuto incapace di intendere e di volere al processo per il tentato omicidio del capo della Casa Bianca nel 1981. «Se non avesse tentato di uccidere un presidente, sarebbe stato rilasciato senza condizioni molto tempo fa», ha sostenuto Friedman. John Hinckley Jr. è stato 34 anni in un manicomio criminale Già cinque anni fa il giudice aveva decretato l’uscita dell’attentatore di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021)Jr.,che oltre 40 anni fadi assassinare l’allora presidente americano, tornerà ad essere libero senza condizioni nel giugno 2022. Lo ha deciso il giudice federale Paul Friedman.ha passato più di 34 anni in un manicomio criminale per disordini psichiatrici e depressione dopo essere stato riconosciuto incapace di intendere e di volere al processo per il tentato omicidio del capo della Casa Bianca nel. «Se non avesse tentato di uccidere un presidente, sarebbe stato rilasciato senza condizioni molto tempo fa», ha sostenuto Friedman.Jr. è stato 34 anni in un manicomio criminale Già cinque anni fa il giudice aveva decretato l’uscita dell’attentatore di ...

