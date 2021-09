Sesso in auto, disastro in camporella: "Con il freno a mano", come si riducono gli amanti (Di lunedì 27 settembre 2021) In preda alla passione mentre facevano l'amore in macchina hanno per sbaglio tolto il freno a mano e sono precipitati da un collina. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Inghilterra: come riferiscono i tabloid britannici, citati da Il Fatto quotidiano. Due giovani si erano appartati in un'area isolata e avevano iniziato ad avere rapporti nella loro Toyota Yaris. All'improvviso però, hanno colpito il freno a mano, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, gettandoli nel panico totale. I ragazzi non sono riusciti a scendere e sono precipitati per diversi metri assieme all'auto, che ha poi terminato la sua corsa ribaltandosi e atterrando su una strada dove, per fortuna, non passavano mezzi in quel momento. come ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) In preda alla passione mentre facevano l'amore in macchina hanno per sbaglio tolto ile sono precipitati da un collina. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Inghilterra:riferiscono i tabloid britannici, citati da Il Fatto quotidiano. Due giovani si erano appartati in un'area isolata e avevano iniziato ad avere rapporti nella loro Toyota Yaris. All'improvviso però, hanno colpito il, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, gettandoli nel panico totale. I ragazzi non sono riusciti a scendere e sono precipitati per diversi metri assieme all', che ha poi terminato la sua corsa ribaltandosi e atterrando su una strada dove, per fortuna, non passavano mezzi in quel momento.ha ...

IlFattoNisseno : Inghilterra, fanno sesso in auto e urtano il freno a mano: l’auto rotola giù per la collina e si ribalta - ___MariaV___ : RT @peppe844: #Sesso CREDEVO DI AVER LETTO TUTTO... - peppe844 : #Sesso CREDEVO DI AVER LETTO TUTTO... - StigmabaseF : Sesso in auto | colpiscono il freno a mano e l' auto vola giù dalla collina | due giovani feriti - Zazoom: Stigmaba… - Claudio18709041 : Famolo strano ?? ?? Today .it: Fanno sesso nella Yaris e danno un colpo al freno a mano: l'auto rotola giù per la co… -