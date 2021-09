Questione della giurisdizione nel contenzioso in materia di graduatorie. Si pronunciano le Sezioni Unite (Di lunedì 27 settembre 2021) La Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 06-07-2021) 16-09-2021, n. 25044 affronta il caso come sollevato in un ricorso articolato sulla Questione oramai annosa dei diplomati magistrale e competenza giurisdizionale. Come è noto nel corso del tempo vi è stata una sorta di partita a ping pong in materia di competenza, se del giudice ordinario o del Tribunale Amministrativo. Ora, le Sezioni Unite, con la propria ordinanza, richiamando anche dei suoi precedenti, mettono forse la parola fine? Atto che interesserà probabilmente più gli "addetti ai lavori" come si suol dire che altri, ma vista l'importanza del teme trattato è bene darne diffusione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) La Cass. civ. Sez., Ord., (ud. 06-07-2021) 16-09-2021, n. 25044 affronta il caso come sollevato in un ricorso articolato sullaoramai annosa dei diplomati magistrale e competenza giurisdizionale. Come è noto nel corso del tempo vi è stata una sorta di partita a ping pong indi competenza, se del giudice ordinario o del Tribunale Amministrativo. Ora, le, con la propria ordinanza, richiamando anche dei suoi precedenti, mettono forse la parola fine? Atto che interesserà probabilmente più gli "addetti ai lavori" come si suol dire che altri, ma vista l'importanza del teme trattato è bene darne diffusione. L'articolo .

