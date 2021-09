Preziosi: «Dazn non era preparata, sarebbe stata opportuna la collaborazione con Sky» (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervistato da Radio Anch’io Sport, l’ex proprietario del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato di Dazn. «A Dazn non erano preparati per dare un servizio ai telespettatori. Un peccato che Sky sia stato fatto fuori, perché è un segnale semplice e leggibile. Loro devono investire ancora. È un peccato perché chi paga qualche domanda se la fa. Spero trovino soluzioni il prima possibile per dare un segnale decente agli spettatori. Io sono a favore di Sky, una collaborazione sarebbe stata opportuna». Preziosi ha ceduto la società a 777 Partners. «L’era dei presidenti mecenati è finita e loro vedono nel calcio un’azienda di intrattenimento, uno dei business più importanti per il futuro dell’intrattenimento. Dovranno fare i conti anche con la burocrazia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervistato da Radio Anch’io Sport, l’ex proprietario del Genoa, Enrico, ha parlato di. «Anon erano preparati per dare un servizio ai telespettatori. Un peccato che Sky sia stato fatto fuori, perché è un segnale semplice e leggibile. Loro devono investire ancora. È un peccato perché chi paga qualche domanda se la fa. Spero trovino soluzioni il prima possibile per dare un segnale decente agli spettatori. Io sono a favore di Sky, una».ha ceduto la società a 777 Partners. «L’era dei presidenti mecenati è finita e loro vedono nel calcio un’azienda di intrattenimento, uno dei business più importanti per il futuro dell’intrattenimento. Dovranno fare i conti anche con la burocrazia ...

