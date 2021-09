Napoli: Tangenziale gratis. Ecco fino a quando (Di lunedì 27 settembre 2021) Tangenziale gratuita a Napoli fino al 31 dicembre. Questa la decisione presa congiuntamente dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dal ministro dei Trasporti. Pertanto, per agevolare gli automobilisti, a causa della chiusura della Galleria Vittoria per lavori, viaggeranno gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30 sulla tratta Capodimonte Fuorigrotta - e viceversa. La decisione "riguarda in particolare gli utenti che devono raggiungere l'area occidentale della città e che, a causa della chiusura della galleria della Vittoria - dove sono in corso lavori di consolidamento previsti nel rispetto delle più recenti normative di settore - stanno vivendo ritardi nella mobilità per raggiungere le proprie sedi e in vista dell'imminente riapertura delle scuole che comporta un fisiologico aumento del traffico ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 settembre 2021)gratuita aal 31 dicembre. Questa la decisione presa congiuntamente dal sindaco diLuigi De Magistris e dal ministro dei Trasporti. Pertanto, per agevolare gli automobilisti, a causa della chiusura della Galleria Vittoria per lavori, viaggeranno gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30 sulla tratta Capodimonte Fuorigrotta - e viceversa. La decisione "riguarda in particolare gli utenti che devono raggiungere l'area occidentale della città e che, a causa della chiusura della galleria della Vittoria - dove sono in corso lavori di consolidamento previsti nel rispetto delle più recenti normative di settore - stanno vivendo ritardi nella mobilità per raggiungere le proprie sedi e in vista dell'imminente riapertura delle scuole che comporta un fisiologico aumento del traffico ...

Advertising

zazoomblog : Napoli la Tangenziale è gratis: come fare per evitare il pedaggio - #Napoli #Tangenziale #gratis: #evitare - amaryllide1 : @semioticmonkey patemo aveva così paura dei guidatori di Napoli che nel viaggio a sud saltò dalla Solfatara a Ercol… - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Traffico -A51 Tangenziale Est Di Milano ?????? Code tra Paullo e A1 Milano-Napoli > Tangenziale Est #Luceverde #Lombardia - EgidioOnofrio : RT @MarescaCatello: Per questo appena eletto, nel primo mese del mandato, chiederò che il pedaggio della Tangenziale venga cancellato fino… - CristinaSigali : RT @CxFrancesca: Non io che vedo la storia di GUNFER e penso ODDIO STA A NAPOLI SULLA TANGENZIALE #KeremAVerissimo -