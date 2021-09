Maria De Filippi costretta a tagliare una scena di Uomini e Donne: vola uno schiaffone in studio (Di lunedì 27 settembre 2021) Quella di ieri è stata una registrazione bomba di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele Milan dopo che il ragazzo ha cercato di prendere in giro la redazione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Poco dopo in studio è volato uno schiaffone. Graziano da poco sta uscendo con una dama e in studio ha raccontato un particolare molto privato. L’uomo ha rivelato che dopo la loro ultima serata insieme la donna gli avrebbe lasciato come regalo le sue mutande. Graziano ha promesso di mostrare la foto a Gianni Sperti come prova. La dama per tutta risposta si è alzata ed ha mollato uno schiaffo al cavaliere. Maria De Filippi pare che abbia subito detto che la scena ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 settembre 2021) Quella di ieri è stata una registrazione bomba diDeha cacciato il tronista Joele Milan dopo che il ragazzo ha cercato di prendere in giro la redazione. Ma i colpi dinon sono finiti qui. Poco dopo into uno. Graziano da poco sta uscendo con una dama e inha raccontato un particolare molto privato. L’uomo ha rivelato che dopo la loro ultima serata insieme la donna gli avrebbe lasciato come regalo le sue mutande. Graziano ha promesso di mostrare la foto a Gianni Sperti come prova. La dama per tutta risposta si è alzata ed ha mollato uno schiaffo al cavaliere.Depare che abbia subito detto che la...

