“Lui là sotto…” GF Vip | Lulù Selassié passa il limite Quella cosa su Manuel Bortuzzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al ‘Grande Fratello Vip’ continua a far discutere il rapporto creatosi tra, una delle tre principesse etiopi. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della vicinanza sempre più forte tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Alcuni atteggiamenti di lui sembrerebbero però frenare gli entusiasmi del pubblico, infatti non saremmo ancora in presenza di una vera e propria coppia, anche se entrambi hanno speso bellissime parole l’uno dell’altro. Ma è stata la ragazza ad aver infiammato le scorse ore con una rivelazione decisamente hot sul nuotatore, rimasto paralizzato in un agguato. Non sappiamo come la prenderàquando verrà a sapere di questa confessione bollente. Non è da escludere che il conduttore ne possa parlare apertamente durante la ...