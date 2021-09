I programmi in tv oggi, 28 settembre 2021: film e intrattenimento (Di martedì 28 settembre 2021) Su Canale 5 Milan – Atletico Madrid, su Sky Cinema 2 Cafè society. Guida ai programmi Tv della serata del 28 settembre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 28 settembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 Voglio essere un mago! Un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero e proprio Mago. Su Rai Tre dalle 21.20 Better Watch Out. Ashley è stata chiamata a fare da babysitter a Luke, un ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 settembre 2021) Su Canale 5 Milan – Atletico Madrid, su Sky Cinema 2 Cafè society. Guida aiTv della serata del 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Voglio essere un mago! Un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, all’interno di un suggestivo e fiabesco castello, perfezionano le loro arti magiche per poter conquistare la Bacchetta D’Oro e diventare un vero e proprio Mago. Su Rai Tre dalle 21.20 Better Watch Out. Ashley è stata chiamata a fare da babysitter a Luke, un ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 27 Settembre 2021

