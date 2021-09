Conferenza Milan-Atlético, Simeone e Koke in diretta | LIVE (Di lunedì 27 settembre 2021) La Conferenza stampa, LIVE da Madrid, di Simeone, allenatore dei Colchoneros, alla vigilia di Milan-Atlético di Champions League. Le parole. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 settembre 2021) Lastampa,da Madrid, di, allenatore dei Colchoneros, alla vigilia didi Champions League. Le parole.

Advertising

juventusfc : ?? Bella e importante ?? #JuveMilan, secondo Mister Allegri. ?? Leggi il report della sua conferenza stampa.… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - Milannews24_com : Le parole di #Koke pre #MilanAtleticoMadrid - MilanLiveIT : #Simeone pronto alla sfida di domani ?? #MilanAtleticoMadrid - LukeFenek : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: 'Per Kjaer e Florenzi importanti gli allenamenti di oggi pomeriggio e domani mattina, per gli al… -