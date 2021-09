Can Yaman: Guadagni stellari per lui, incredibile (Di lunedì 27 settembre 2021) Sapete quanto guadagna l’attore turco Can Yaman? Una cifra astronomica che avrebbe fatto infuriare i suoi fan. Can Yaman e Diletta Leotta hanno preso una pausa dalla loro relazioneL’attore turco, Can Yaman, è tornato alla ribalta dopo l’ultima intervista della sua (ex) fidanzata Diletta Leotta, che intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato che i due non stanno vivendo un momento facile. La giornalista sportiva ha ammesso che forse è successo tutto troppo in fretta tra di loro e che dopo appena un mese di frequentazione è arrivata la fatidica proposta da parte del bell’attore turco. E proprio su questo punto la Leotta ha ammesso che “Era tutto vero, c’era stata la proposta dopo solo un mese che ci conoscevamo. Forse le cose sono andate un po’ troppo veloci…”. I fan di Can Yaman però ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 settembre 2021) Sapete quanto guadagna l’attore turco Can? Una cifra astronomica che avrebbe fatto infuriare i suoi fan. Cane Diletta Leotta hanno preso una pausa dalla loro relazioneL’attore turco, Can, è tornato alla ribalta dopo l’ultima intervista della sua (ex) fidanzata Diletta Leotta, che intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato che i due non stanno vivendo un momento facile. La giornalista sportiva ha ammesso che forse è successo tutto troppo in fretta tra di loro e che dopo appena un mese di frequentazione è arrivata la fatidica proposta da parte del bell’attore turco. E proprio su questo punto la Leotta ha ammesso che “Era tutto vero, c’era stata la proposta dopo solo un mese che ci conoscevamo. Forse le cose sono andate un po’ troppo veloci…”. I fan di Canperò ...

