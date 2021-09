Michel Fabrizio shock: 'Troppi bambini nelle moto, è una strage. Io non corro più' (Di domenica 26 settembre 2021) 'Mi rifiuto di correre per rispetto della vita umana. E mi ritiro. È il momento di dire basta. Lo faccio per mandare un messaggio forte di protesta. Affinché le regole cambino per la salvaguardia ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) 'Mi rifiuto di correre per rispetto della vita umana. E mi ritiro. È il momento di dire basta. Lo faccio per mandare un messaggio forte di protesta. Affinché le regole cambino per la salvaguardia ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Michel Fabrizio shock: 'Troppi bambini nelle moto, è una strage. Io non corro più') è… - dinoadduci : Michel Fabrizio shock: 'Troppi bambini nelle moto, è una strage. Io non corro più' - Gazzetta_it : Morte Vinales, la prostesta di #MichelFabrizio: “Non corro, è ora di dire basta” - Agenparl : MORTE VINALES. IL PILOTA MICHEL FABRIZIO, MI RITIRO DALLE GARE PER FARE CAMBIARE LE REGOLE SULLA SICUREZZA -… - corsedimoto : SUPERSPORT - Dominique #Aegerter torna e domina una una gara che Michel #Fabrizio e Marc #Alcoba decidono di non co… -