Insigne: “Il mio numero è il 24, la 10 è intoccabile, Spalletti? Ci ha tirati su di morale” (Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine della gara del Maradona parla Lorenzo Insigne Al termine di Napoli-Cagliari, gara terminata 2-0 in favore degli azzurri, ha parlato il capitano Lorenzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine della gara del Maradona parla LorenzoAl termine di Napoli-Cagliari, gara terminata 2-0 in favore degli azzurri, ha parlato il capitano Lorenzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SuzinMateus : RT @SSCNapoli_FL: ?? Insigne a @DAZN_IT: “Errore nella grafica col numero 10? Io c’ho il mio numero 24, il 10 non si tocca, è stato la magl… - Amarant56261727 : @diego_tvl @sscnapoli @Lor_Insigne Io lascio il mio posto di lavoro se ho un’offerta migliore. Ma, se chiedi al mio… - antoniopatrizzi : RT @Napoli_Report: #Insigne a @DAZN_IT: “Errore nella grafica col numero 10? Io c’ho il mio numero 24, il 10 non si tocca, è stato la magli… - SSCNapoli_FL : ?? Insigne a @DAZN_IT: “Errore nella grafica col numero 10? Io c’ho il mio numero 24, il 10 non si tocca, è stato l… - fedecaccy : RT @Napoli_Report: #Insigne a @DAZN_IT: “Errore nella grafica col numero 10? Io c’ho il mio numero 24, il 10 non si tocca, è stato la magli… -