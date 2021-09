Green pass non rilasciato: docenti e ATA possono entrare ugualmente a scuola con certificato (Di domenica 26 settembre 2021) Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per tutto il personale scolastico. Cosa succede se la certificazione verde Covid19 non è stata rilasciata in formato cartaceo o digitale? Nessuna sanzione, purché docenti e ATA siano almeno in possesso del certificato che attesti la vaccinazione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 settembre 2021) Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 obbligo di possesso ed esibizione delper tutto il personale scolastico. Cosa succede se la certificazione verde Covid19 non è stata rilasciata in formato cartaceo o digitale? Nessuna sanzione, purchée ATA siano almeno in possesso delche attesti la vaccinazione L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green pass La Cisl rompe il fronte: 'Al lavoro col vaccino' Perché "in un momento così complicato bisogna decidere di schierarsi" e di isolare altre sigle e figure politiche che mantengono una posizione ambigua, tra vaccini, green pass e libertà di scelta. Il ...

Roma, vice questore interviene su palco dei no Green Pass: sarà sottoposta a procedimento Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore della polizia di Stato che ieri pomeriggio ha parlato dal palco di piazza San Giovanni a Roma durante la manifestazione contro il Green pass (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA ), verrà sottoposta a procedimento disciplinare. Lo notizia è ...

Covid, lavoro e Green pass. Dalle categorie più contagiate agli esentati: il focus Sky Tg24 Vicequestore Schilirò con i 'no Green Pass': sarà sottoposta a procedimento 'È bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Avrà conseguenze il comportamento del vicequestore di Polizia Nunzia Alessandra ...

Corteo no green pass. Il prefetto di Trieste Valenti: gestione riuscita - TGR Friuli Venezia Giulia Molto eterogenea la composizione del corteo, che ha richiamato cittadini con estrazione sociale e di orientamenti politici diversi. Al momento non sono in programma nuovi cortei, ma è facile immaginar ...

