Covid, Vaia: "3.500 positivi sono già la normalità: l'avversario è alle corde. I bimbi? Non li vaccinerei ora" (Di domenica 26 settembre 2021) “Siamo già nella normalità: 3.500 contagiati sono un successo. Siamo avanti. Ci dicevano che sarebbe successo il finimondo al ritorno dalle vacanze, all’inizio delle scuole.... Ma non è successo niente. Certo, non è finita affatto. Siamo sul ring, l’avversario è alle corde e non dobbiamo distrarci. Questo è il momento di insistere, di fare di tutto, di alzare l’asticella e di vaccinarci tutti. Ma guai a pensare che non siamo in un buon momento”. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, intervenendo a Domenica In. ?È stato fatto un gran lavoro - ha proseguito Vaia - e dobbiamo andare avanti in questo percorso, per questo occorre vaccinarsi. Siamo in una fase calante, non abbiamo ingressi in rianimazione e nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) “Siamo già nella: 3.500 contagiatiun successo. Siamo avanti. Ci dicevano che sarebbe successo il finimondo al ritorno dvacanze, all’inizio delle scuole.... Ma non è successo niente. Certo, non è finita affatto. Siamo sul ring, l’e non dobbiamo distrarci. Questo è il momento di insistere, di fare di tutto, di alzare l’asticella e di vaccinarci tutti. Ma guai a pensare che non siamo in un buon momento”. Lo ha detto Francesco, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, intervenendo a Domenica In. ?È stato fatto un gran lavoro - ha proseguito- e dobbiamo andare avanti in questo percorso, per questo occorre vaccinarsi. Siamo in una fase calante, non abbiamo ingressi in rianimazione e nelle ...

