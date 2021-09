Albano Laziale piange Pierluigi Piegari: oggi il concerto in suo onore (Di domenica 26 settembre 2021) Si è tenuto oggi presso l’ospedale dei Castelli l’omaggio al giovane medico che ha perso la vita a causa del Coronavirus. È previsto per il primo pomeriggio intorno alle 16 il concerto ‘Senza Respiro‘, sulle note di Ennio Morricone e con l’orchestra da camera della città di Frosinone. A renderlo noto l’assessore regionale alla Sanità D’Amato. Leggi anche: Covid, medico vaccinato muore a 35 anni: Gigi lascia la compagna incinta di 3 mesi Ieri l’ultimo saluto a Pierluigi Piegari I funerali di Pierluigi Piegari il medico di soli 35 anni che purtroppo non è riuscito a vincere la propria battaglia contro il Coronavirus, si sono tenuti ieri ad Albano Laziale, precisamente nella cattedrale di San Pancrazio. “Gigi” è così che lo ricordano gli amici, si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Si è tenutopresso l’ospedale dei Castelli l’omaggio al giovane medico che ha perso la vita a causa del Coronavirus. È previsto per il primo pomeriggio intorno alle 16 il‘Senza Respiro‘, sulle note di Ennio Morricone e con l’orchestra da camera della città di Frosinone. A renderlo noto l’assessore regionale alla Sanità D’Amato. Leggi anche: Covid, medico vaccinato muore a 35 anni: Gigi lascia la compagna incinta di 3 mesi Ieri l’ultimo saluto aI funerali diil medico di soli 35 anni che purtroppo non è riuscito a vincere la propria battaglia contro il Coronavirus, si sono tenuti ieri ad, precisamente nella cattedrale di San Pancrazio. “Gigi” è così che lo ricordano gli amici, si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Albano Laziale Covid Lazio, oggi si registrano 272 nuovi casi e 6 decessi. La situazione ... il giovane medico deceduto a causa del Covid, i cui funerali si sono svolti ieri ad Albano Laziale. A fine agosto aveva effettuato un intervento in codice rosso a un paziente positivo Covid. Si ...

Choc nel Vallo Diano per la morte di covid del medico 36enne. Era vaccinato Tra quattro mesi sarebbe diventato papà di un bimbo assieme a Martina, la compagna con la quale si conoscevano da una vita, da quando erano vicini di casa ad Albano Laziale. Aveva solo 36 anni Gianluigi Andrea Piegari, per tutti 'Gigi', giovane medico del 118 morto con il Covid19 dopo una lunga battaglia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale ...

Albano - Prende il via la quarta edizione del Festival Fiati Albano Laziale a Palazzo Savelli Castelli Notizie Albano Laziale piange Gianluigi Piegari: oggi il concerto in suo onore lascia Si è tenuto oggi presso l’ospedale dei Castelli l’omaggio al giovane medico che ha perso la vita a causa del Coronavirus. Inoltre, nel primo pomeriggio intorno alle 16 si terrà il concerto ‘Senza Resp ...

Covid, medico vaccinato muore a 35 anni: Gigi lascia la compagna incinta di 3 mesi Era intubato da giorni al Gemelli, è morto nei giorni scorsi intorno alle 14.00 È morto di Covid a 35 anni il medico Pierluigi Piegari, di Albano Laziale.

