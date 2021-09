Verona | Tudor | «Sono arrabbiato e sollevato Rigore per il Genoa? Un regalo»

(Di sabato 25 settembre 2021) Igor, allenatore del, ha commentato il pareggio ottenuto contro il: le sue dichiarazioni Igor, allenatore del, ha commentato il pareggio ottenuto contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SENSAZIONI – «contento per i ragazzi, si pensava non prendessimo nemmeno un punto. Il calcio è questo, invece che finire 3-0 finisce così. Abbiamo avuto due disattenzioni e undell’arbitro che ha riaperto la partita. Abbiamo fatto tre partite in sei giorni, una pazzia con due viaggi in tre giorni. Faccio i complimenti ai ragazzi, fisicamente c’è da crescere e sfrutteremo questa settimana».– «Non ...

Una partita infinita, che solamente negli ultimi 20 minuti ha regalato quattro reti. Alla fine recrimina di più, che per buona parte ha condotto, e che con il suodava l'idea di poter prendersi una vittoria pesantissima. Ma il Genoa di Ballardini - sotto lo sguardo della nuova proprietà americana ...Errore che riscatta nel recupero con l'incornata che consente aldi non tornare a casa ...6,5: prova a rovinare la festa di un Marassi in estasi grazie al fosforo e ai muscoli di una linea ...Igor Tudor, allenatore del Verona, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SENSAZIONI – «Sono arrabbiato e sollevato. Sono contento per i ragazzi ...Questo il commento di Igor Tudor dopo il rocambolesco 3-3 del Verona sul campo del Genoa. Gli scaligeri subiscono la rimonta dal 2-0, ma il tecnico dell’Hellas reclama per l’episodio del rigore ...