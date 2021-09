Torino | accoltella la compagna e tenta il suicidio con la varechina Sono entrambi gravi

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Torino, accoltella la compagna e tenta il suicidio con la varechina | Lei in codice rosso #Caluso - LaStampaTV : VIDEO | Accoltella compagna e tenta suicidio a Caluso nel Torinese - Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Torino, accoltella la compagna e tenta il suicidio con la varechina | Lei in codice rosso #Caluso - GigioSweet17 : RT @SkyTG24: Caluso, accoltella la compagna e tenta suicidio: sono gravi - Italia_Notizie : Caluso, accoltella la compagna dopo un litigio poi tenta il suicidio ingerendo varechina -

Ultime Notizie dalla rete : Torino accoltella

Colpisce la compagna con diverse coltellate poi tenta il suicidio. E' successo nella tarda serata di venerdì in un alloggio di via Martiri a Caluso nel Torinese . Al culmine di un violento litigio un ...... piccolo paese della città metropolitana di. Qui, in via Martiri d'Italia, venerdì sera si ...la compagna 21enne e tenta il suicidio: arrestato Secondo quanto riportato, quando sono ...La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì a Caluso, Comune nell’area della Città Metropolitana di Torino. Un cittadino nigeriano di 23 anni è stato arrestato per aver accoltellato la compagna ...TORINO, 25 SET - Colpisce la compagna con diverse coltellate poi tenta il suicidio. E' successo nella tarda serata di venerdì in un alloggio di via Martiri a Caluso, nel Torinese. Al culmine di un vio ...