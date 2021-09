Pedro Almodòvar, i 72 anni del grande regista spagnolo (Di sabato 25 settembre 2021) Compie oggi 72 anni Pedro Almodòvar. È il regista simbolo del cinema spagnolo che ha conquistato il pubblico vincendo innumerevoli premi. In particolare ricordiamo un Oscar per “Parla con lei” e due Golden Globe. Ha recentemente presentato a Venezia in concorso il suo ultimo film “Madres paralelas” “Avevo una vocazione molto concreta: volevo fare il regista. E non avevo nessuno che mi facilitasse il percorso. Sapevo che riuscire o meno dipendeva solo da me. Dal disordine mi ha salvato la vocazione” Queste le parole di Pedro Almodòvar in una recente intervista. Dichiarazioni che svelano l‘importanza salvifica del cinema per un uomo che ha illuminato le scene per 40 anni con la sua poetica intimista. Quel gusto autoriale per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Compie oggi 72. È ilsimbolo del cinemache ha conquistato il pubblico vincendo innumerevoli premi. In particolare ricordiamo un Oscar per “Parla con lei” e due Golden Globe. Ha recentemente presentato a Venezia in concorso il suo ultimo film “Madres paralelas” “Avevo una vocazione molto concreta: volevo fare il. E non avevo nessuno che mi facilitasse il percorso. Sapevo che riuscire o meno dipendeva solo da me. Dal disordine mi ha salvato la vocazione” Queste le parole diin una recente intervista. Dichiarazioni che svelano l‘importanza salvifica del cinema per un uomo che ha illuminato le scene per 40con la sua poetica intimista. Quel gusto autoriale per la ...

Mikissecret : RT @Dida_ti: Non ho bisogno di tempo per sapere come sei: conoscersi è luce improvvisa. Chi ti potrà conoscere là dove taci, o nelle parole… - moulat_lghyam : Pedro Almodovar By Juan Gatti - Lilli_0710 : RT @Dida_ti: Non ho bisogno di tempo per sapere come sei: conoscersi è luce improvvisa. Chi ti potrà conoscere là dove taci, o nelle parole… - Dreaming_81 : RT @Dida_ti: Non ho bisogno di tempo per sapere come sei: conoscersi è luce improvvisa. Chi ti potrà conoscere là dove taci, o nelle parole… - squil_3 : RT @fraurolo121: “Non ci sono buoni e cattivi, ma solo cattivi e peggiori: è questo il fascino delle persone.' #pedroalmodovar #25settembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Almodòvar L'almanacco di oggi 24 settembre Santo San Pacifico Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1896 Francis Scott Fitzgerald Link Sponsorizzato 1951 Pedro Almodovar 1954 Marco Tardelli - Proverbio Pane di un giorno e vino di un anno - Accadde oggi 1973 in Argentina, con larga maggioranza, vince le elezioni presidenziali Juan Peròn, che torna ...

Musica, Caetano Veloso sta tornando con un nuovo album anticipato dal singolo "Anjos Tronchos" ... con più di cinquanta album disponibili e collaborazioni nelle colonne sonore di film come "Hable con Ella" di Pedro Almodovar e "Frida" di Julie Taymor " il cui il brano 'Burn It Blue', in ...

Santo San Pacifico Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1896 Francis Scott Fitzgerald Link Sponsorizzato 1951Almodovar 1954 Marco Tardelli - Proverbio Pane di un giorno e vino di un anno - Accadde oggi 1973 in Argentina, con larga maggioranza, vince le elezioni presidenziali Juan Peròn, che torna ...... con più di cinquanta album disponibili e collaborazioni nelle colonne sonore di film come "Hable con Ella" diAlmodovar e "Frida" di Julie Taymor " il cui il brano 'Burn It Blue', in ...