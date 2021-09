La proposta di Spalletti | ancora più sostituzioni e sì al tempo effettivo

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 settembre 2021) Lucianoha tenuto la consueta conferenza stampa pre partita in vista di Napoli-Cagliari, che andrà in scena domani alle ore 20:45. In occasione della conferenza stampaha anche proposto alcuni cambiamenti da poter inserire per migliorare il calcio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. "Cinque cambi? Sono una frontiera importante. Fino ad ora c'era l'idea del titolare e basta, ora ci sono titolari del primo e titolari del secondo. Ora tutti si allenano e danno il massimo perché sanno di giocare. Questo di ora è un "turnover tra un po' ": perché per ora alcuni devono trovare la condizione. Da ora in poi bisogna stare attenti, ma fino ad ora bisognava dare ritmo all'atleta. Tantevuol dire più spettacolo: io cambierei il 50% della squadra perché noi dobbiamo far ...