Juventus-Chelsea, Tuchel dovrà fare a meno di un altro titolare? (Di sabato 25 settembre 2021) Tuchel teme per James Brutte notizie per Thomas Tuchel, che oggi nella partita persa contro il Manchester City, ha dovuto sostituire nel primo tempo Reece James. Infortunio per l’esterno di difesa inglese che lo ha costretto a lasciare il campo prima della fine della partita. Il colpo ricevuto alla caviglia destra non gli ha permesso di continuare la partita e dunque al 28? è dovuto rientrare negli spogliatoi. L’entità dell’infortunio verrà analizzata nelle prossime ore, ma le prime impressioni non sembrano essere tra le più rassicuranti. Il terzino inglese ha avuto una crescita importante con l’allenatore tedesco che lo ha schierato spesso e volentieri in questi suoi mesi in Premier League. Jolly importante per Tuchel che proprio oggi nella sconfitta per 0-1 contro la squadra di Guardiola aveva schierato James in posizione di ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 25 settembre 2021)teme per James Brutte notizie per Thomas, che oggi nella partita persa contro il Manchester City, ha dovuto sostituire nel primo tempo Reece James. Infortunio per l’esterno di difesa inglese che lo ha costretto a lasciare il campo prima della fine della partita. Il colpo ricevuto alla caviglia destra non gli ha permesso di continuare la partita e dunque al 28? è dovuto rientrare negli spogliatoi. L’entità dell’infortunio verrà analizzata nelle prossime ore, ma le prime impressioni non sembrano essere tra le più rassicuranti. Il terzino inglese ha avuto una crescita importante con l’allenatore tedesco che lo ha schierato spesso e volentieri in questi suoi mesi in Premier League. Jolly importante perche proprio oggi nella sconfitta per 0-1 contro la squadra di Guardiola aveva schierato James in posizione di ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - misorecordsuk : Crespo: 'Cara Juve, con il Chelsea non è impossibile. E se Chiesa...' #Juve #Juventus - elreygiovannino : Problema alla caviglia destra per #ReeceJames. Il laterale del Chelsea dovrebbe saltare la sfida contro la Juventus… - solojuvedal1897 : Problema alla caviglia destra per James. Il laterale del Chelsea dovrebbe saltare la sfida contro la Juventus. [Sky Sport] ?? #JuveChelsea - gilnar76 : Juve Chelsea perde un protagonista? Infortunio in casa Blues #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -